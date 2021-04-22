«Дочка» КАМАЗа планирует приобрести мощности завода по производству коробок передач для Aurus

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России рассмотрит ходатайство дочерней структуры КАМАЗа — АО «Камский индустриальный парк «Мастер» — о приобретении имущества калининградского автокомпонентного завода ООО «Балтийский индустриальный парк «Мастер», который производит коробки для люксовых машин Aurus. Уведомление поступило в службу 16 апреля.

Незадействованные мощности предприятия планируется задействовать для развития здесь Балтийского индустриального парка «Мастер». О совместной работе в этом направлении челнинский автогигант договорился с Министерством экономического развития, промышленности и торговли Калининградской области, сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе КАМАЗа.



Фото: wikipedia.org / Alexander Migl

В Елабуге в мае стартует серийное производство автомобилей премиум-класса Aurus Senat, тогда же первые клиенты получат свои машины. На заводе также планируют запуск внедорожников Aurus Komendant — автомобиль планировали показать еще в 2020 году в Москве, но мероприятие отменили из-за пандемии коронавируса.

Татьяна Леухина