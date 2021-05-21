По 1 млн рублей получат семьи погибших рабочих под Таганрогом

Губернатор Ростовской области Василий Голубев посетил больницу, куда были доставлены раненые после ЧП на очистных сооружениях под Таганрогом. Он сообщил, что семьи погибших получат по 1 млн рублей.

«Мы, конечно, окажем помощь семьям погибших и пострадавшим. По миллиону рублей получат родные десяти погибших рабочих, по четыреста тысяч — те, кто находится в тяжелом состоянии, будет оказана помощь и тем, кто получил ущерб для здоровья средней тяжести. Хочу выразить глубокие соболезнования семьям всех погибших, им будет оказана помощь в организации похорон», — сказал губернатор Ростовской области Василий Голубев.

В больницу были госпитализированы 8 человек, 5 — находятся в реанимации, двое — в крайне тяжелом состоянии. Также отмечается, что 22 мая будет днем траура в регионе.

Кроме того, Голубев заявил, что основная причина гибели рабочих на очистных сооружениях под Таганрогом — несоблюдение техники безопасности.



Алексей Нечаев