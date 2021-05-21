Новости происшествий

06:38 МСК Все новости
Новости раздела
Происшествия

По 1 млн рублей получат семьи погибших рабочих под Таганрогом

19:59, 21.05.2021
По 1 млн рублей получат семьи погибших рабочих под Таганрогом
Фото: donland.ru

Губернатор Ростовской области Василий Голубев посетил больницу, куда были доставлены раненые после ЧП на очистных сооружениях под Таганрогом. Он сообщил, что семьи погибших получат по 1 млн рублей.

«Мы, конечно, окажем помощь семьям погибших и пострадавшим. По миллиону рублей получат родные десяти погибших рабочих, по четыреста тысяч — те, кто находится в тяжелом состоянии, будет оказана помощь и тем, кто получил ущерб для здоровья средней тяжести. Хочу выразить глубокие соболезнования семьям всех погибших, им будет оказана помощь в организации похорон», — сказал губернатор Ростовской области Василий Голубев.

В больницу были госпитализированы 8 человек, 5 — находятся в реанимации, двое — в крайне тяжелом состоянии. Также отмечается, что 22 мая будет днем траура в регионе.

Кроме того, Голубев заявил, что основная причина гибели рабочих на очистных сооружениях под Таганрогом — несоблюдение техники безопасности.

Алексей Нечаев
ПроисшествияОбщество
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также