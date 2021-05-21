Губернатор Ростовской области назвал причину гибели рабочих на очистных сооружениях под Таганрогом

Фото: Максим Платонов

Губернатор Ростовской области Василий Голубев заявил, что основная причина гибели рабочих на очистных сооружениях под Таганрогом — несоблюдение техники безопасности, сообщила RT.

«Я думаю, что основная причина — это несоблюдение техники безопасности. Когда люди спустились в колодец восьмиметровой глубины, наступило отравление метаном, который без запаха, как известно, и действует очень быстро», — сказал он.

Десять человек погибли во время ЧП в поселке Дмитриадовка — рабочие занимались чисткой коллектора. Об этом написали на сайте администрации Таганрога.

Алексей Нечаев