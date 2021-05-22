В МФЦ Татарстана рассказали о работе офисов во время июньских праздников

В Татарстане МФЦ меняют график работы из-за Дня России, который отмечается 12 июня. Об этом сообщает пресс-служба Минтруда РТ.

Офисы будут работать по следующему графику: 11 июня они закроются на час раньше, 12 и 13 — выходных дни. С 14 июня отделы МФЦ будут работать в обычном режиме.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

На этой неделе в офисах МФЦ Татарстана начали оказывать новую услугу: регистрировать иностранных граждан по месту проживания.

С 11 мая изменился график работы нескольких филиалов МФЦ в районах Татарстана.

