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В Татарстане с 11 мая несколько филиалов МФЦ изменят график работы

23:34, 10.05.2021
В Татарстане с 11 мая несколько филиалов МФЦ изменят график работы
Фото: Илья Репин (архив)

В Татарстане с 11 мая изменится график работы нескольких филиалов МФЦ. Среди них Альметьевский, Елабужский, Чистопольский, Зеленодольский и Нижнекамский филиалы.

Изменения в графике работы с завтрашнего дня произойдут и в Нурлатском, Заинском, Лениногорском, Бугульминском, Азнакаевском офисах, а также в филиале «Студенческий» по Нижнекамску, сообщается на сайте МФЦ.

Филиалы будут работать по следующему графику:

  • понедельник, среда, четверг и пятница — с 8.00 до 17.00;
  • вторник — с 9.00 до 20.00;
  • воскресенье — выходной.
Фото: Гуландам Фатхуллина (архив)

В МФЦ также напомнили, что 11 мая в Казани в связи с обучением сотрудников не будет принимать граждан отделение «Юдинский» (ул. Ильича, 28). 12 мая, в среду, по этой же причине не будет работать «Московский» (ул. Кулахметова, 25, корп. 1).

Напомним, в Татарстане офисы МФЦ меняли график работы в период майских выходных.

Татьяна Демина
Общество Татарстан
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