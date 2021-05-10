В Татарстане с 11 мая несколько филиалов МФЦ изменят график работы

Фото: Илья Репин (архив)

В Татарстане с 11 мая изменится график работы нескольких филиалов МФЦ. Среди них Альметьевский, Елабужский, Чистопольский, Зеленодольский и Нижнекамский филиалы.

Изменения в графике работы с завтрашнего дня произойдут и в Нурлатском, Заинском, Лениногорском, Бугульминском, Азнакаевском офисах, а также в филиале «Студенческий» по Нижнекамску, сообщается на сайте МФЦ.

Филиалы будут работать по следующему графику:

понедельник, среда, четверг и пятница — с 8.00 до 17.00;

вторник — с 9.00 до 20.00;

воскресенье — выходной.

Фото: Гуландам Фатхуллина (архив)

В МФЦ также напомнили, что 11 мая в Казани в связи с обучением сотрудников не будет принимать граждан отделение «Юдинский» (ул. Ильича, 28). 12 мая, в среду, по этой же причине не будет работать «Московский» (ул. Кулахметова, 25, корп. 1).



Напомним, в Татарстане офисы МФЦ меняли график работы в период майских выходных.

Татьяна Демина