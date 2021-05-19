В офисах МФЦ Татарстана начали оказывать новую услугу

В офисах МФЦ Татарстана начали оказывать новую услугу: регистрировать иностранных граждан по месту проживания. Об этом сообщает пресс-служба Минцифры РТ.

Ранее иностранный гражданин или лицо без гражданства мог через центры лишь уведомить власти о своем прибытии. Сейчас появилась возможность подать заявление о прописке.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Записаться заранее на прием к специалисту «Моих документов» можно через Портал госуслуг Татарстана или прийти в удобное время в офис. Прописка осуществляется по месту нахождения объекта недвижимости. Например, если иностранный гражданин регистрируется на жилплощади в Зеленодольском районе, то и обратиться ему следует в филиал МФЦ в Зеленодольске.

Срок предоставления услуги через МФЦ составляет три рабочих дня. Госпошлина — 350 рублей.

В Татарстане с 11 мая изменился график работы нескольких филиалов МФЦ в районах республики.