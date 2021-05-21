В казанском Кремле прокомментировали возможность появления завода Tesla в Татарстане

Татарстан всегда открыт для любых инвесторов, заявила руководитель пресс-службы президента РТ Лилия Галимова, комментируя «Реальному времени» возможность появления завода Tesla в республике.



«Татарстан всегда открыт для любых инвесторов, от самых маленьких до самых крупных, с мировым уровнем», — заявила она.

Сегодня глава Tesla, предприниматель Илон Маск, выступая на форуме «Новое знание», анонсировал официальное появление этой компании по производству электромобилей в России: «У нас есть завод в Шанхае... Мы хотим, чтобы у нас были заводы в других частях мира. Потенциально мы рассматриваем Россию».

Татьяна Леухина