Новости общества

06:37 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В казанском Кремле прокомментировали возможность появления завода Tesla в Татарстане

19:16, 21.05.2021 2
В казанском Кремле прокомментировали возможность появления завода Tesla в Татарстане
Фото: wikimedia.org

Татарстан всегда открыт для любых инвесторов, заявила руководитель пресс-службы президента РТ Лилия Галимова, комментируя «Реальному времени» возможность появления завода Tesla в республике.

«Татарстан всегда открыт для любых инвесторов, от самых маленьких до самых крупных, с мировым уровнем», — заявила она.

Сегодня глава Tesla, предприниматель Илон Маск, выступая на форуме «Новое знание», анонсировал официальное появление этой компании по производству электромобилей в России: «У нас есть завод в Шанхае... Мы хотим, чтобы у нас были заводы в других частях мира. Потенциально мы рассматриваем Россию».

Татьяна Леухина
ОбществоВластьПромышленностьМашиностроение Татарстан
комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 21 май
    Электромобили не экологично производить.
    Ответить
  • Анонимно 22 май
    Только не у нас. Форд уже сбежал, не умеют работать. И не хотят. Давайте в Брянске, Рязани или Твери.
    Ответить
Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также