Илон Маск анонсировал официальное появление Tesla в России
Глава Tesla Илон Маск анонсировал официальное появление этой компании по производству электромобилей в России. Об этом бизнесмен заявил на форуме «Новое знание».
Компания также появится в Казахстане и других странах СНГ.
— Я думаю, что мы скоро будем присутствовать в России и Tesla скоро будет в России. Я думаю, это будет потрясающе, — сказал Маск.
В России может появится и завод компании.
— У нас есть завод в Шанхае... Мы хотим, чтобы у нас были заводы в других частях мира. Потенциально мы рассматриваем Россию, — сказал глава Tesla.
Отметим, что официального представительства Tesla в России сейчас нет.Авто
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