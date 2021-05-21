Илон Маск анонсировал официальное появление Tesla в России

Глава Tesla Илон Маск анонсировал официальное появление этой компании по производству электромобилей в России. Об этом бизнесмен заявил на форуме «Новое знание».

Компания также появится в Казахстане и других странах СНГ.

— Я думаю, что мы скоро будем присутствовать в России и Tesla скоро будет в России. Я думаю, это будет потрясающе, — сказал Маск.

В России может появится и завод компании.

— У нас есть завод в Шанхае... Мы хотим, чтобы у нас были заводы в других частях мира. Потенциально мы рассматриваем Россию, — сказал глава Tesla.

Отметим, что официального представительства Tesla в России сейчас нет.