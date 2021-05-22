Исследование: в жаркие выходные казанцы чаще всего устраивали пикники на Черном озере

В минувшие выходные, 15—16 мая, казанцы чаще всего устраивали пикники на Черном озере в центре города. К такому выводу пришел сервис такси «Ситимобил», изучив спрос на поездки в крупнейшие парки городов-миллионников.

Самой же популярной покупкой для пикника у казанцев оказалось мороженое с ванильным вкусом, говорится в исследовании «Самоката» (данные сервисов есть в распоряжении «Реального времени»). Чаще всего горожане отдавали предпочтение ванильному мороженому в стаканчике.

В топ самых востребованных продуктов для пикника также вошли шоколадные батончики и печенье. Особой популярностью пользовался круассан с малиной и миндалем, который вошел в десятку продаж. Из фруктов казанцы чаще всего покупали бананы и клубнику, а среди напитков самой популярной оказалась газировка.

Напомним, что 15 мая в Казани был побит температурный рекорд 1898 года: температура воздуха на авиационной метеостанции «Казань-Сокол» показала +32,4 градуса.