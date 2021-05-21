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Бурдасов стал автором первой шайбы сборной России на ЧМ-2021

16:29, 21.05.2021
Бурдасов стал автором первой шайбы сборной России на ЧМ-2021
Фото: fhr.ru

Нападающий СКА Антон Бурдасов стал автором первой шайбы сборной России на стартовавшем чемпионате мира по хоккею в Латвии.

Россияне открыли счет в матче с Чехией на 5-й минуте встречи. Бурдасов точным броском реализовал численное большинство. При этом на льду находился форвард «Ак Барса» Дмитрий Воронков.

Прямую трансляцию игры с Чехией можно посмотреть на Первом канале.

Напомним, ранее стал известен состав сборной России на стартовый матч турнира.

СпортХоккей
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