Бурдасов стал автором первой шайбы сборной России на ЧМ-2021

Нападающий СКА Антон Бурдасов стал автором первой шайбы сборной России на стартовавшем чемпионате мира по хоккею в Латвии.

Россияне открыли счет в матче с Чехией на 5-й минуте встречи. Бурдасов точным броском реализовал численное большинство. При этом на льду находился форвард «Ак Барса» Дмитрий Воронков.

Прямую трансляцию игры с Чехией можно посмотреть на Первом канале.

Напомним, ранее стал известен состав сборной России на стартовый матч турнира.