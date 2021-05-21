Стал известен состав сборной России на матч с Чехией на ЧМ-2021

Тренерский штаб Валерия Брагина определился с составом сборной России на стартовую игру на чемпионате мира по хоккею в Латвии.

В заявку на матч с Чехией попал нападающий «Ак Барса» Дмитрий Воронков, который заявлен в качестве тринадцатого нападающего.

Первое звено сборной составят пара защитников Артем Зуб — Никита Задоров, а также тройка нападения Константин Окулов — Максим Шалунов — Александр Барабанов. В воротах с первых минут игру начнет Александр Самонов, его сменщиком заявлен Иван Бочаров.

Сборная России: Самонов (Бочаров); Зуб — Задоров, Барабанов — Шалунов — Окулов; Гавриков — Проворов, Слепышев — Карнаухов — Григоренко; Ожиганов — Рафиков, Галимов — Морозов — Бурдасов; Дронов, Швец-Роговой — Каменев — Воронков, Тимкин.

Встреча со сборной Чехией состоится сегодня и начнется в 16.15 по московскому времени.

Подробнее с турнирными раскладами на предстоящем чемпионате мира по хоккею можно ознакомиться в материале «Реального времени».