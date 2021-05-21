В Казани из-за строительства метро до конца июля закроют участок улицы Айтматова

В Казани временно закроют для движения участок дороги по улице Чинзига Айтматова. Это связано со строительством первого участка второй линии метрополитена.

С 26 мая по 30 июня будет недоступен для движения проезд возле дома №1 по улице Чинзига Айтматова и здания №90б по улице Юлиуса Фучика, сообщается на сайте мэрии Казани.

Скриншот google.com/maps

Напомним, что этот же участок был недоступен для транспортных средств до 7 мая. Там проводили работы по выносу водопровода из зоны строительства первого участка второй линии метрополитена между станциями «Фучика» и «Сахарова».



Напомним, что в Казани до 31 мая закрыли движение по ул. Юлиуса Фучика, возле домов №93 и №93а по ул. Рихарда Зорге и возле дома №30 по ул. Сафиуллина. Также нельзя будет проехать по ул. Рихарда Зорге, возле домов №95 и №34/1 по ул. Юлиуса Фучика.

Татьяна Демина