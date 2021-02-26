В Казани из-за строительства метро продлили ограничение движения по улицам Фучика и Зорге

В Казани продлили ограничение движения по дорогам на улицах Юлиуса Фучика и Рихарда Зорге до конца мая. Об этом сообщается на сайте мэрии столицы Татарстана.

Это связано с проведением работ по выносу сетей водопровода, хозяйственно-бытовой и ливневой канализации из зоны строительства первого участка второй линии метрополитена.

Так, движение закрыли до 31 мая по ул. Юлиуса Фучика, возле домов №93 и №93а по ул. Рихарда Зорге и возле дома №30 по ул. Сафиуллина. Также нельзя будет проехать по ул. Рихарда Зорге, возле домов №95 и №34/1 по ул. Юлиуса Фучика.

Со вчерашнего дня в Казани ввели ограничение движения для транспорта возле дома №1 по улице Чингиза Айтматова.

Также в связи со строительством второй линии метро до 27 апреля закрыт для движения проезд по улице Чингиза Айтматова возле дома №1 по улице Чингиза Айтматова и строения №90б по улице Юлиуса Фучика.

