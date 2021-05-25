Александровский пассаж оценили почти в 700 миллионов

Полуразрушенное здание за 690 миллионов рублей

Независимая оценка, проведенная в ходе банкротства компании-собственника, оценила Александровский пассаж в Казани и землю под ним в 690 млн рублей. Это в 2,3 раза выше той суммы, за которую легендарное здание выставляли на «Авито» в ноябре 2020 года.

Напомним, Александровский пассаж расположен на улице Кремлевской, неподалеку от стен Казанского кремля. Это здание построил в 1880—1883 годах по заказу казанского купца Александра Александрова архитектор из Санкт-Петербурга Генрих Руш по проекту Владимира Суслова и Николая Поздеева. В итоге пассаж стал единственным сохранившимся до наших дней зданием по проекту Суслова.



Во времена царской России здание использовалось как доходный дом и торговый объект, при Советском Союзе — под учреждения и жилье. В 1977 году здание частично обрушилось, позже там произошел крупный пожар. В 2000-х — 2010х годах проводилась реставрация здания, но завершена так и не была.

Пассаж и сейчас не в лучшем состоянии — например, в самом центре здания находится карстовая воронка. Это отражено и в отчете независимого оценщика (есть в распоряжении «Реального времени»). «На момент осмотра внутреннее состояние объекта оценки является неудовлетворительным. Полностью отсутствует внутренняя отделка, коммуникации. Крыша здания (из профлиста) является временной, не утеплена и требует устройства капитальной кровельной системы», — сказано в документе.

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Стоимость реконструкции в процессе оценки определить затруднились: в отчете сказано лишь, что она может колебаться в широких диапазонах и ремонт потребует значительных финансовых вложений.



Здание является объектом культурного наследия — в отношении него действуют соответствующие ограничения на изменения внешнего или внутреннего архитектурного облика.

Загадочная продажа до продажи

Само здание площадью 11,3 тыс. кв. м оценено в 522 млн рублей, участок земли под ним в 4,14 тыс. кв. м — в 168,45 млн рублей. На торги по банкротству объект еще не выставлен — это подтвердил «Реальному времени» и представитель конкурсного управляющего ООО «Недвижимость и реконструкция», которому принадлежит здание.

При этом объект появился на «Авито», как уже было сказано, в ноябре 2020 года — его выставляло агентство недвижимости «Оазис». Оценивалось здание гораздо дешевле — в 299,9 млн рублей. В агентстве тогда не стали пояснять, как так вышло, что пассаж продается без ведома конкурсного управляющего. Сегодня представитель «конкурсника» также сказал, что ему неизвестно, кто и почему тогда продавал здание. С «Оазисом» сегодня оперативно связаться не удалось.

При этом в описании объявления (сейчас оно снято с публикации, но сохранилось в архиве сайта) тогда говорилось, что стоимость объекта «на основании проведенной независимой экспертной оценки (здания и земельного участка) составляет 552 млн рублей» — загадочным образом это совпадает с оценкой только здания. При этом оценка в рамках банкротства проводилась гораздо позже — как следует из отчета, в марте 2021-го.

Пассаж и сейчас не в лучшем состоянии. Фото: предоставлено Алексеем Клочковым

Как здание оказалось в руках у банкстеров

Еще в 2007 году сообщалось, что здание у города выкупил петербургский «Балтийский банк», который собирался его отреставрировать и сдать пассаж в аренду группе отелей «Кемпински». Позже, в 2010-м, по сообщениям СМИ, здание перешло в руки АО «Петербургское агентство недвижимости» (ПАН). Фактически же ни банк, ни агентство не были его владельцами — по бумагам здание принадлежало тому самому ООО «Недвижимость и реконструкция».

Впрочем, «Недвижимость и реконструкция» принадлежит тем же людям, что и «Балтийский банк», — это банкиры Олег Шигаев и Андрей Исаев (последнему принадлежит и ПАН). «Балтийский банк» рухнул в 2014 году и позже был присоединен к «Альфа-банку». СМИ сообщали, что этому предшествовал конфликт между Шигаевым и Исаевым, которые не могли договориться о продаже кредитной организации. После же этих событий банкротство наступило и в «Недвижимости и реконструкции».

И Шигаев, и Исаев признаны российскими судами личными банкротами, более того, в отношении обоих вынесены решения о заочном аресте по делам о крупных хищениях в банке. В конце декабря 2020-го Исаева задержали во Франции, но вскоре отпустили, так как сейчас он оспаривает запрос в Интерпол об объявлении его в розыск.

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Александр Артемьев