В Росгвардии Татарстана рассказали об инциденте с неадекватным мужчиной на Братьев Касимовых

В пресс-службе Росгвардии Татарстана рассказали о вчерашнем инциденте с мужчиной, который неадекватно вел себя на улице Братьев Касимовых.

Как рассказали «Реальному времени», в 19.50 в Приволжском районе Казани наряд вневедомственной охраны Росгвардии получил сообщение о срабатывании тревожной сигнализации. Персонал магазина объяснил прибывшим росгвардейцам, что кнопкой воспользовались из-за агрессивного покупателя.

Фото: кадр видео из соцсети

«На момент прибытия наряда хулиган находился в торговом зале. Когда патрульные стали его задерживать, он оказал сопротивление наряду, поэтому они вынуждены были применить наручники», — рассказали в пресс-службе.

Силовики вызвали скорую помощь для осмотра задержанного для определения психического состояния. Прибывшие медики не выявили никаких отклонений. В итоге задержанного доставили в отдел полиции, где на него составили протокол по статье 20.1 КоАП РФ «Мелкое хулиганство».

Ранее «Реальное время» сообщало, что вчера вечером на улице Братьев Касимовых Казани задержали мужчину, который кричал, что «все взорвет».



Ольга Плешкова