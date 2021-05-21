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В Казани задержали неадеквата, который угрожал «все взорвать»

08:57, 21.05.2021
В Казани задержали неадеквата, который угрожал «все взорвать»
Фото: 16.rosguard.gov.ru

Вчера поздно вечером на улице Братьев Касимовых Казани задержали мужчину, который кричал, что «все взорвет». Встревоженные очевидцы вызвали правоохранителей.

На место выехал отряд Росгвардии. На опубликованном в соцсетях видео мужчину уложили на асфальт. Судя по всему, мужчина был в неадекватном состоянии: он говорил, что он Лермонтов, Тургенев, Тютчев, Ломоносов, Спартак и каждые 18 лет он «лежит здесь».

кадр видео из соцсети

Пользователи соцсети предположили, что мужчина либо психически нездоров, либо был под воздействием наркотиков.

В Росгвардии Татарстана задержание неадеквата пока не комментировали.

Ранее гимназию №40 в Казани эвакуировали из-за агрессивного ученика.

Ольга Плешкова
ОбществоПроисшествия Татарстан
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