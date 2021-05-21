В Казани задержали неадеквата, который угрожал «все взорвать»

Вчера поздно вечером на улице Братьев Касимовых Казани задержали мужчину, который кричал, что «все взорвет». Встревоженные очевидцы вызвали правоохранителей.

На место выехал отряд Росгвардии. На опубликованном в соцсетях видео мужчину уложили на асфальт. Судя по всему, мужчина был в неадекватном состоянии: он говорил, что он Лермонтов, Тургенев, Тютчев, Ломоносов, Спартак и каждые 18 лет он «лежит здесь».

кадр видео из соцсети

Пользователи соцсети предположили, что мужчина либо психически нездоров, либо был под воздействием наркотиков.

В Росгвардии Татарстана задержание неадеквата пока не комментировали.



Ранее гимназию №40 в Казани эвакуировали из-за агрессивного ученика.

Ольга Плешкова