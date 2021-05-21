Ростуризм запускает онлайн-форму жалоб на завышенные отельерами цены

Ростуризм запускает онлайн-форму жалоб на завышения цен отельерами, сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя Ростуризма Зарину Догузову.

По ее словам, в условиях повышенного спроса необходимо фиксировать факты недобросовестного поведения некоторых участников рынка, «которые бросают тень на весь туристический бизнес».

— Такие действия требуют четкого и жесткого ответа, и за них предусмотрена гражданско-правовая и административная ответственность. Одновременно с Общественным советом при Ростуризме для оперативной обратной связи и соблюдения прав туристов мы запускаем форму обращения граждан на специальном сайте туризмконтроль.рф.



На сайте туристы смогут подать жалобы, если цены намеренно завышены.

Ранее из-за роста цен на фоне ажиотажного спроса в майские праздники в Татарстане туристы отменяли бронирования, которые оплатили еще в начале года.

Маргарита Головатенко