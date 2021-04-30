Из-за роста цен отели в Татарстане отменяют ранние бронирования

В Татарстане отменяют бронирования, которые оплатили еще в начале года, из-за роста цен на фоне ажиотажного спроса в майские праздники. Об этом сообщил сервис бронирования жилья в путешествиях tvil.ru.

Татарстан оказался в первой десятке по числу отмен с долей 0,12%. Больше всего отмен приходится на Крым (73,95%) и Краснодарский край (22,9%).

Фото: realnoevremya.ru

Как сообщает «Коммерсантъ», повышение цен из-за спроса клиенты расценивают как способ больше заработать за сезон.

Ранее сообщалось, что в Татарстане проведут конкурс TikTok-приглашений в республику.

Ольга Плешкова