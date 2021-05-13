В России недельная инфляция составила 0,1%

Фото: realnoevremya.ru / Антон Журавлев

В России инфляция за период с 5 по 11 мая составила 0,1%. С начала мая потребительские цены в стране увеличились на 0,2%. С начала 2021 года их рост составил 3%, следует из данных, опубликованных Росстатом.



В Росстате зафиксировали падение цен на куриные яйца. В среднем по России они подешевели на 1%. В 37 регионах РФ цены снизились на 0,1—1,9%, в 18 регионах — на 2—8,3%. Стоимость яиц осталась прежней в 12 регионах, увеличилась на 0,1—1,1% — в 18 субъектах.

Отмечается, что с 5 по 11 мая цены выросли на консервы фруктово-ягодные для детского питания (+0,7%), на баранину (+0,6%), на маргарин и гречку (+0,5%) и на некоторые другие продукты питания.

Цены на масло подсолнечное в среднем по России увеличились на 0,4%, на мясо кур — на 0,2%, а на сахар-песок не изменились.

Сегодня в пресс-службе первого вице-премьера России Андрея Белоусова сообщили, что рост цен на продовольствие в стране замедлился с 7,6% до 6,6% в марте. В годовом выражении потребительская инфляция замедлилась до 5,52%. Цены на плодоовощную продукцию выросли по итогам апреля на 1%, что ниже обычной динамики.



Татьяна Демина