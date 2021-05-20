В России в 2020 году на соцподдержку граждан направили более 10 трлн рублей

В России в 2020 году на меры социальной поддержки граждан направили более 10 трлн рублей, сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.

Глава Минтруда обратил внимание, что эта цифра на 1,5 трлн рублей больше, чем в 2019 году, пишет ТАСС. Речь идет о средствах, выделенных из Фонда социального страхования и Пенсионного фонда России.

Фото: Ринат Назметдинов (архив)

Отметим, что с 11 мая в России упростили меры господдержки — регионы теперь могут использовать Единую государственную информационную систему социального обеспечения (ЕГИССО), которая позволяет оказывать меры социальной поддержки в беззаявительном порядке или по заявлению.



В управлении ФНС по РТ гражданам напомнили, что меры социальной поддержки могут не дойти до должников по налогам.

Татьяна Демина