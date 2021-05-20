В России в 2020 году на соцподдержку граждан направили более 10 трлн рублей
В России в 2020 году на меры социальной поддержки граждан направили более 10 трлн рублей, сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.
Глава Минтруда обратил внимание, что эта цифра на 1,5 трлн рублей больше, чем в 2019 году, пишет ТАСС. Речь идет о средствах, выделенных из Фонда социального страхования и Пенсионного фонда России.
Отметим, что с 11 мая в России упростили меры господдержки — регионы теперь могут использовать Единую государственную информационную систему социального обеспечения (ЕГИССО), которая позволяет оказывать меры социальной поддержки в беззаявительном порядке или по заявлению.
В управлении ФНС по РТ гражданам напомнили, что меры социальной поддержки могут не дойти до должников по налогам.
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