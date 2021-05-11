В России упростили процедуру назначения льгот и пособий
С 11 мая в России упростили меры господдержки — регионы теперь могут использовать Единую государственную информационную систему социального обеспечения (ЕГИССО), которая позволяет оказывать меры социальной поддержки в беззаявительном порядке или по заявлению.
Чиновники на основаниях данных системы могут определить, необходима ли человеку помощь в той или иной жизненной ситуации. Например, семье должны начать выплату пособия, если ребенку исполнилось три года. Уведомление о назначении выплаты человеку должно появиться в его личном кабинете в госуслугах.
Если у региона уже была технологическая система и средства на ее поддержание, то они смогут продолжить ее применение, сообщает «Парламентская газета».
Ранее сообщалось, что более 22 млрд рублей кабмин России направит на программу сохранения рабочих мест.
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