В России упростили процедуру назначения льгот и пособий

С 11 мая в России упростили меры господдержки — регионы теперь могут использовать Единую государственную информационную систему социального обеспечения (ЕГИССО), которая позволяет оказывать меры социальной поддержки в беззаявительном порядке или по заявлению.



Чиновники на основаниях данных системы могут определить, необходима ли человеку помощь в той или иной жизненной ситуации. Например, семье должны начать выплату пособия, если ребенку исполнилось три года. Уведомление о назначении выплаты человеку должно появиться в его личном кабинете в госуслугах.

Если у региона уже была технологическая система и средства на ее поддержание, то они смогут продолжить ее применение, сообщает «Парламентская газета».

Фото: realnoevremya.ru

Ранее сообщалось, что более 22 млрд рублей кабмин России направит на программу сохранения рабочих мест.

Маргарита Головатенко