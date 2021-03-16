Налоговая Татарстана: для должников по налогам меры соцподдержки могут не дойти

В налоговой рассказали, почему важно вовремя платить налоги. Это нужно для того, чтобы иметь возможность получать социальные меры поддержки.

Согласно статье 57 Конституции РФ, каждый обязан платить законно установленные налоги и сборы. Именно налоги являются источником дохода государства и муниципалитетов. Большинство из них возвращается обратно в общество в виде бюджетного финансирования, в том числе социальных выплат.

Фото: nalog.ru

В конце 2020 года в нормативные правовые акты республики внесли изменения, по которым региональные государственные услуги, включая меры социальной поддержки граждан, предоставляются, только если у получателя нет задолженности по налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты всех уровней. Органы, которые осуществляют выплаты, получают информацию от налоговой без указания конкретных сумм.

Это говорит о том, что даже если гражданин будет должен минимальную сумму, она будет считаться долгом, а значит, он окажется в списке тех, до кого меры соцподдержки могут не дойти.

После получения информации от налоговых органов о наличии задолженности получателям социальных выплат будут отправлены уведомления о приостановлении выплат. Если долг будет погашен в течение 90 дней, выплаты будут возобновлены, гражданин сможет получить выплаты даже за те месяцы, в течение которых приостанавливалась их выдача.

Ранее сообщалось, что российские налоговые органы с 17 марта получат расширенный доступ к банковской тайне. После получения запроса банки будут обязаны предоставить копии паспортов, доверенностей на распоряжение деньгами, договоров и заявлений на открытие и закрытие счета, карточек с образцами подписей и оттиска печатей своих клиентов.



Ольга Плешкова