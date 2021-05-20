В Казани сегодня стартует фестиваль AWAZ

Фото: Олег Тихонов (архив)

В Казани сегодня стартует фестиваль AWAZ, программа которого включает в себя просветительские и музыкальные мероприятия и перформансы. Он станет одним из самых крупных событий фестивального лета в стране, сообщает пресс-служба Минкультуры Татарстана.

На фестивале выступят исполнительница непало-тибетского происхождения Aisha Devi (CH), уроженка Казани Kate NV. Организаторы также проведут шоукейс-программу и музыкальную конференцию, где участники обсудят особенности развития музыкальной индустрии, ее тренды, тенденции, место и роль в современной культуре.

Выбор Казани в качестве места проведения фестиваля организаторы объясняют тем, что это город «с уникальным мультикультурным кодом и тысячелетней историей».

Фото tatarstan.ru

Событие будет проходить с 20 по 23 мая включительно на десятке разных площадок — среди них как казанские клубы и арт-пространства, так и Нацбиблиотека РТ, казанские синагога, лютеранская кирха.

Напомним, фестиваль проходит при поддержке Минкультуры РТ: ведомство намерено взять на себя расходы на билеты и размещение участников на общую сумму до 5,5 млн рублей. Подробнее — в материале «Реального времени».

Татьяна Демина