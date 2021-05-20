В «Нижнекамскнефтехиме» отпраздновали Международный день семьи

Фото: ПАО «Нижнекамскнефтехим»

16 пар молодых работников ПАО «Нижнекамскнефтехим» стали участниками необычного торжества «Счастье есть!», приуроченного к Международному дню семьи. Мероприятие состоялось в ледовом дворце «Нефтехим Арена». В фойе здания была создана непринужденная обстановка, накрыт чайный стол, а хорошее настроение всем присутствующим обеспечило музыкальное сопровождение от известного музыкального коллектива «Романтики».

В ходе вечера состоялось интерактивное общение с участниками мероприятия и знакомство с молодыми парами. Советы по созданию счастливого семейного союза и его укреплению дал семейный психолог.

Интеллектуальный батл «Открытый микрофон» и игра на тему «Узнай друг друга» помогли придать вечеру доброжелательную и комфортную атмосферу.

Заместитель начальника Управления ЗАГС Нижнекамска Гузель Сагитова представила информацию о деятельности управления, а также поделилась интересными, а порой и курьезными случаями в работе.

Финальным аккордом мероприятия стала трогательная церемония помолвки одной из пар — Лилии Ганеевой и Радмира Хамидуллина.

Поздравляя молодую пару, начальник Управления ЗАГС Нижнекамска Бэлла Махотина и председатель профсоюзной организации ПАО «Нижнекамскнефтехим» Олег Шумков пожелали Лилии и Радмиру сладкой жизни. От профсоюзной организации им вручили праздничный торт.

Также руководители поздравили всех собравшихся с Международным днем семьи, отметив, что прочная, дружная семья укрепляет силы, помогает двигаться вперед, созидать и развиваться.

Партнерский материал