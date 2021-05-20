В Татарстане в этом году ЕГЭ напишут 16,5 тысячи одиннадцатиклассников

Фото: Максим Платонов (архив)

В Татарстане в этом году к сдаче ЕГЭ готовятся 16,5 тысячи одиннадцатиклассников, к ОГЭ — 36 532 выпускника 9-х классов, сообщили в Министерстве образования и науки РТ.

В прошлом году татарстанские выпускники чаще всего выбирали для получения высшего образования такие направления, как «Информатика и вычислительная техника» — ее выбрали 1 538 абитуриентов, «Образование и педагогические науки» — 1 480 человек, «Химические технологии» — 1 271.

Фото: Максим Платонов (архив)

Популярностью пользовались также «Электро- и теплоэнергетика» (1 217 абитуриентов), «Машиностроение» (890), «Управление в технических системах» (456), «Клиническая медицина» (442) и «Промышленная экология и биотехнологии» (376).

Напомним, глава Рособрнадзора Анзор Музаев сообщил, что в следующем году ЕГЭ планируют сделать обязательным экзаменом для всех выпускников школ, а не только для тех, кто планирует поступать в вуз.



Напомним, что Министерство просвещения РФ и Рособрнадзор утвердили расписание Единого государственного экзамена (ЕГЭ) в 2021 году в апреле. Кампания стартует 31 мая с экзамена по географии.



Татьяна Демина