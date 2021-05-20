В 2022 году ЕГЭ будут сдавать все выпускники школ

Фото: Максим Платонов (архив)

В 2022 году ЕГЭ планируют сделать обязательным экзаменом для всех выпускников школ, а не только для тех, кто планирует поступать в вуз. Об этом заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев, пишет ТАСС.

Необязательность сдачи ЕГЭ по математике будет действовать только этот год, сообщил он журналистам.

«А на следующий год надо будет сдавать обязательно русский язык, математику базового или профильного уровня для того, чтобы получить аттестат», — сказал Музаев.

Ольга Плешкова