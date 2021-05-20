В Казани для строительства Вознесенского тракта снесут АЗС и склад

Фото: Максим Платонов (архив)

В Казани для строительства Вознесенского тракта изымут четыре земельных участка общей площадью около 27 тыс. кв. метров. Соответствующее постановление исполкома размещено в сборнике документов.

Планируется изъять участки на Оренбургском тракте, улицах Гвардейской и Аделя Кутуя, которые выкупят по рыночной стоимости в течение трех лет. Там расположены склад, АЗС и железнодорожные пути, они пойдут под снос.

В начале марта ГКУ «Главтатдортранс» определилось с подрядчиком, который займется строительством первого участка Вознесенского тракта в Казани. ООО «Волга-Автодор» выполнит работы за 1,39 млрд рублей.

Общая длина тракта составит порядка 10 км — он протянется от Аметьевской магистрали через ул. Бухарскую и далее между ул. Минской и ул. Закиева выйдет на федеральную дорогу М-7.