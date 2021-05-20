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В Казани для строительства Вознесенского тракта снесут АЗС и склад

10:53, 20.05.2021 5
В Казани для строительства Вознесенского тракта снесут АЗС и склад
Фото: Максим Платонов (архив)

В Казани для строительства Вознесенского тракта изымут четыре земельных участка общей площадью около 27 тыс. кв. метров. Соответствующее постановление исполкома размещено в сборнике документов.

Планируется изъять участки на Оренбургском тракте, улицах Гвардейской и Аделя Кутуя, которые выкупят по рыночной стоимости в течение трех лет. Там расположены склад, АЗС и железнодорожные пути, они пойдут под снос.

В начале марта ГКУ «Главтатдортранс» определилось с подрядчиком, который займется строительством первого участка Вознесенского тракта в Казани. ООО «Волга-Автодор» выполнит работы за 1,39 млрд рублей.

Общая длина тракта составит порядка 10 км — он протянется от Аметьевской магистрали через ул. Бухарскую и далее между ул. Минской и ул. Закиева выйдет на федеральную дорогу М-7.

ОбществоИнфраструктура Татарстан
комментарии 5

комментарии

  • Анонимно 20 май
    Правильно. Город замиллионник, а выездов не хватает. А не дай Бог какая-то ЧС, эвакуация - свалка на выездах из города обеспечена. Даже на выходные из Казани выехать проблема. То же самое со въездом вечером в воскресенье. Ещё через Салмачи и Богородское нужен выезд. Да и ещё имеющиеся выезды нужно расширять. В Сокурах постоянные километровые пробки в выходные.
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  • Анонимно 20 май
    Хорошая новость.
    Скорее бы построили.
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  • Анонимно 20 май
    Лучше бы ул.Родины расширили, давно просится, там такой трафик...
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  • Анонимно 20 май
    От Дубравной выезд из Казани на Оренбургский тракт в район дороги в Кабаны напрашивается. Так же как и от Левченко в М-7
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  • Анонимно 20 май
    Еще бы мост на Гвардейской разобрали. Толку от него никакого не будет, зато жители 52 дома хоть в окошко посмотрят
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