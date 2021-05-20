Жители пригородного поселка под Казанью требуют остановить жилую застройку

Жители пригородного поселка Богородское под Казанью требуют остановить продажу земли под застройку. Интенсивная жилая застройка вокруг Казани создала острую нехватку воды, которая усугубляется в условиях аномальной жары.



На перебои воды жалуются в поселках Куюки, Богородское, Первое Мая, Камыше и других поселках Пестречинского района, а также в населенных пунктах всех приграничных с Казанью районов. Есть проблемы в Северном, Кадышево Авиастроительного района столицы, в частном секторе Кировского.



Местные жители сетовали, что проблема существует не один год, и даже потребовали остановить продажу земель под застройку домов, пока не будет сдана вторая водонапорная башня. Но депутат считает это невозможным. По его словам, все участки в Камыше принадлежат частному лицу, который торгует недвижимостью, и остановить его нельзя.

Подробности этой истории и масштабы проблемы читайте в материале «Реального времени».



Ольга Плешкова