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Жители пригородного поселка под Казанью требуют остановить жилую застройку

06:55, 20.05.2021 2
Жители пригородного поселка под Казанью требуют остановить жилую застройку
Фото: realnoevremya.ru

Жители пригородного поселка Богородское под Казанью требуют остановить продажу земли под застройку. Интенсивная жилая застройка вокруг Казани создала острую нехватку воды, которая усугубляется в условиях аномальной жары.

На перебои воды жалуются в поселках Куюки, Богородское, Первое Мая, Камыше и других поселках Пестречинского района, а также в населенных пунктах всех приграничных с Казанью районов. Есть проблемы в Северном, Кадышево Авиастроительного района столицы, в частном секторе Кировского.

Местные жители сетовали, что проблема существует не один год, и даже потребовали остановить продажу земель под застройку домов, пока не будет сдана вторая водонапорная башня. Но депутат считает это невозможным. По его словам, все участки в Камыше принадлежат частному лицу, который торгует недвижимостью, и остановить его нельзя.

Подробности этой истории и масштабы проблемы читайте в материале «Реального времени».

Ольга Плешкова
Общество Татарстан
комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 20 май
    Конечно, интересы одного частного лица у нас гораздо важнее чем интересы народа и остановить его законодательным путём очень сложно.
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  • Анонимно 20 май
    Почему то одним можно там жить, а другие не могут в этом же районе купить себе жилье? Может лучше требовать организовать нормально водоснабжение?
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