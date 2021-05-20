«Пить нечего — не то что помыться!» — пригород Казани страдает от засухи

Жители Богородского требуют остановить продажу земли под застройку, администрации районов отклоняют заявки на новые подключения

Фото: Максим Платонов

Интенсивная жилая застройка вокруг Казани создала много проблем для населения пригородных поселков. Одна из них — катастрофическая нехватка воды, что особенно тяжело в условиях аномальной жары. Как рассказали «Реальному времени» местные жители, с каждым летом проблема только усугубляется. Растут новые жилые массивы, а с ними и потребление воды, сети не справляются с возросшей нагрузкой. Как результат — пустые краны во многих домах. На перебои жалуются в поселках Куюки, Богородское, Первое Мая и других поселках Пестречинского района, а также в населенных пунктах всех приграничных с Казанью районов. Есть проблемы в Северном, Кадышево Авиастроительного района столицы, в частном секторе Кировского. В отчаянии жители Богородского даже потребовали остановить продажу земли под застройку в их поселении, пока не будет решена проблема с водой. В ответ глава Пестречинского района Ильхам Кашапов пообещал разобраться в ситуации, но без поддержки республиканского бюджета, по его словам, муниципалитет не справится.

Каюк с водой в Куюках



Всякий раз с наступлением жары из пригородных и приграничных поселков Казани начинают поступать сообщения о нехватке воды. За последние 5 лет в Куюках построено немало двух- и трехэтажных загородных домов. Недалеко от водонапорной башни по улице Центральной молодая семья из столицы строит коттедж. Глава семьи молодой инженер Андрей рассказал, что приобрел участок по выгодной цене, но заявку на техническое подключение к водопроводным сетям отклонили. «Ждите — так ответили мне», — рассказал он.



При покупке участка казанец знал, что Куюки испытывают дефицит воды в центральном водопроводе. Поэтому собирается бурить скважину, хотя по нынешним расценкам из-за подорожания металла удовольствие не из дешевых.



— Много говорят, что будут строить новые сети, но конкретно для моего дома технической возможности пока нет, — жалуется новый житель Куюков.

Коренные куюковцы уже привыкли к перебоям с водой в летний период, но с каждым сезоном ситуация усугубляется, жалуются они. По их словам, с наступлением весны в деревню приезжает много горожан, и потребление воды в разы вырастает: «Вечером воды почти нет», — рассказывает 70-летняя Амина-апа.

По этой причине еще многие жители Куюков решили пробурить скважины на своих участках. «У нас автономное водоснабжение. Мы не зависим от технической возможности «Водоканала» — сообщил еще один житель улицы Центральной.

1 / 28 Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Богородские страдания

Засуха и в соседнем селе. Жители Богородского жалуются на острую нехватку воды, особенно по вечерам, когда все возвращаются с работы. В десятках домов одновременно открывают краны для полива садовых участков, наполнения бассейнов, принятия душа и ванны, расходуя за несколько часов почти весь запас в водонапорных башнях.



— Давление в трубах резко падает, вода течет тонкой струйкой, — рассказывает владелец одного из домов в Богородском.



При этом до жителей окраин вода может вовсе не дойти — «разбирается в ближней сетке». В Богородском действует всего одна водонапорная башня, хотя должно быть «шесть по бумагам».

По словам богородцев, качество водоснабжения зависит о того, насколько дому «повезло сесть» в систему распределения водопроводных сетей. К частым отключениям привели ошибки застройщиков в реконструкции системы водоснабжения, считает местное население. Трубу проложили неправильно, из-за чего перебои возникают даже зимой — при низких температурах вода замерзает и в башне, и даже в системе.

По словам богородцев, качество водоснабжения зависит о того, насколько дому «повезло сесть» в систему распределения водопроводных сетей. Фото: Ринат Назметдинов

Бой вокруг водонапорной башни

Те же проблемы и в других приграничных с Казанью массивах. Но если еще недавно вода из кранов худо-бедно текла, то на днях сошла на нет, а где-то и вовсе пропала, возмущены жители поселков Первое Мая и Камыш. С населением встретился депутат Богородского сельского поселения Рамиль Таишев. Он объяснил, что причина прекращения подачи воды — авария на водонапорной башне.

— Ранее вода поступала в резервуар, который уже дальше под давлением подавал в систему всю эту воду, — пояснил Таишев. — После этой аварии воду переключили напрямую к потребителям — без вот этого накопителя. И получается так, что вода сейчас идет сразу к жителям.

Предполагалось, что накопитель будет заполняться за ночь и равномерно распределять воду между всеми имеющимися в поселках потребителями. Однако теперь такой возможности нет. Подземный накопитель до сих пор не разморозился, даже несмотря на аномальную жару, накрывшую весь Татарстан. Получается, что запаса воды просто нет.

— Можно механическим путем вырезать трубу и приделать новую, — уверен один из местных жителей. — Я сам слесарем-сантехником работал. Прекрасно знаю, как все это ремонтируется и делается. Не надо мне здесь объяснять, что нужно ждать, пока глыба растает… У меня отец сегодня в половине пятого утра встал. Сказал, что напора воды не было толком.

По его мнению, администрация просто не желает выделять деньги на ремонтные работы. Таишев, в свою очередь сообщил, что буквально недавно общался с жителями Пестрецов. Они рассказали, что в их селе наблюдается абсолютно такая же ситуация. Когда наступает летняя жара, все активно используют воду. Причем делают это и днем, и ночью.

— Наполняют свои емкости, огороды поливают, — пояснил депутат. — А эти системы не рассчитаны на такое количество людей. То есть они не обновляются с такой же скоростью, как, допустим, разрастается ваш поселок. За раз, за день ситуацию не исправить.

«Пусть сначала обеспечат водой, а потом продают!»

Местные жители сетовали, что проблема существует не один год и даже потребовали остановить продажу земель под застройку домов, пока не будет сдана вторая водонапорная башня. Но депутат считает это невозможным. По его словам, все участки в Камыше принадлежат частному лицу, который торгует недвижимостью, и остановить его нельзя. «Нет воды, но человек хочет построить. Вода не является основанием для того, чтобы запретить строительство», — возразил он.

— Только в нашем поселке построили домов 20—30 минимум, — возмутилась местная жительница. — Они все подключаются к существующей системе водоснабжения. Кто им дает разрешение? Кто подключает, на основании чего, если не хватает мощностей этой вышки?



Жители Первого Мая заявили, что с появлением централизованной системы водоснабжения, они практически лишились этой услуги:

— У нас в Маевке в свое время была своя скважина, — рассказал один из присутствовавших. — И мы спокойно жили — 40 домов. А теперь, подключив вышки, остались без воды. Что за ерунда? Я не понимаю… Получается, это район, да? Он же ведь несет ответственность за эту воду, которую сюда провел? Так пусть, пожалуйста, обустраивает вторую башню. Здесь людям не хватает воды!

— Здесь пить нечего — не то что помыться!

— Я с другого поселка приехал сегодня. Там 800—900 домов примерно и две вышки. Даже вечером напор не падает. Может быть такое, что проблема реально в вышке, в насосе?



Как выяснилось, строительство второй водонапорной башни входит в планы местной администрации. Однако планы эти носят долгосрочный характер. Таишев буквально упрекнул своих избирателей в том, что они остались без воды.

— Это ведь ваш выбор. Вам ведь никто не навязывал. Никто не говорил: «Покупай!», — заявил он. — Когда я сам приобретал себе участок здесь, понимал, что мне здесь в ближайшее время никто дорогу не сделает. Я прекрасно понимал, что мне воду не сделают. Газ вот только провели в прошлом году. 10 лет прошло, как я здесь живу.

Идею со скважинами не поддержали. Фото: Максим Платонов

Народный избранник намекнул местным жителям на возможность следовать его примеру и самим пробурить скважину на воду. Это, по мнению Таишева, позволит пользоваться ресурсом без всяких ограничений. Но идею со скважинами не поддержали. Зато было предложено обследовать водонапорную башню:



— Надо брать тех, кто обслуживает эту вышку. Производить дебет скважины, сколько она выдает. Если оборудование работает с меньшим дебетом, чем нужно, значит надо менять оборудование. Или ставить новую скважину.

Пестречинцы уверены, что следить за состоянием вышки нужно круглый год, а не вспоминать о ней лишь летом. Это позволит избежать промерзания оборудования, вовремя обнаружить намечающуюся поломку.

— Со стороны администрации каждый день выезжает человек, который эту вышку осматривает, — пояснил Таишев. — Вот этот резервуар, который должен накапливать и в течение дня выдавать с каким-то давлением воду для всех. Она же доходит, никуда не девается. Тех мощностей, которые есть, видимо не хватает…

При этом депутат отметил, что водонапорная башня «неновая», «не была сделана специально» под нужды растущего поселка.



На следующий день Рамиль Таишев сообщил, что обсудил перебои в водоснабжении с ответственными лицами, добавив, что вопрос на контроле у главы района. По его словам, ОАО «МПП ЖКХ Пестречинского района коммунальные сети» и застройщик «Финдом» должны начать работы по восстановлению стабильной подачи воды через накопитель. «Ожидаются отключения подачи воды на время ремонтных работ», предупредил он.

Кроме того, идут переговоры с застройщиками в Камыше «на предмет их финансового и технического участия в обустройстве новой скважины с накопителем». Также обсуждается установка автоматических киосков по продаже воды. При этом, как утверждает Таишев, разрешение на подключение к воде «с начала 2021 года никому не выдавалось в поселках Первое Мая и Камыш». К слову, весь Пестречинский район испытывает сложности с водой — как правило, из-за ее жесткости. «Данный вопрос стоит в работе, сроков нет», — добавил депутат.



А что думает сам глава Пестрецов

На просьбу «Реального времени» прокомментировать ситуацию с водоснабжением, в администрации Пестречинского района сообщили, что проблема на личном контроле у главы. Чтобы рассказать, как решается вопрос, Ильхам Кашапов вышел в прямый эфир на официальном аккаунте муниципалитета в «Инстаграме». Руководитель района рассказал, что из-за интенсивного строительства нагрузка на водопроводные сети ежегодно растет. Остро стоит проблема нехватки воды в таких населенных пунктах, как Пестрецы, Куюки, Богородское, Шигалеево, Камыш, Первое Мая.



В райадминистрации нашему изданию также сообщили, что в 2020 году была произведена реконструкция водопроводных сетей протяженностью 1 770 метров (из них в селе Пестрецы — 800 метров, в селе Ленино-Кокушкино — 970 м). Протяженность водопроводных сетей составляет более 420 км, из них в ветхом состоянии около 225 км, протяженность канализационных сетей составляет более 65 км, из них в ветхом состоянии почти половина (30 км).



— Для решения вопроса ремонта и реконструкции сетей водоснабжения и водоотведения требуется комплексное решение. Здесь без поддержки из республиканского бюджета нам будет сложно справиться. Поэтому соответствующая работа по обращениям проводится, — сообщили в пресс-службе района, — На сегодняшний день глава Пестречинского района проводит встречи с собственниками земель поселка Новые Салмачи, с представителями управляющих компаний и обсуждает вопросы, касающихся системы водоснабжения. В Новых Салмачах ведутся работы по улучшению качества воды, а также переговоры по установке пункта продажи питьевой воды. Встреча назначена на 21 мая в 15.00 в администрации района.



В администрации муниципалитета сообщили о проблемах с водоснабжением по улице Дачной в деревне Куюки, где низкое давление воды в кранах. «Жители этой улицы приходили на прием к главе. На четверг запланирован выезд на место для оценки ситуации и решения проблемы. Обращения есть, их много, по ним работаем. Как и везде, так как с началом сезона начинается массовый полив садовых участков», — рассказали в райисполкоме.

По данным местных властей, в прошлом году в Пестречинском районе с 24 мая по 31 декабря с целью проверки правильности водоснабжения комиссия совершила 169 выездов и проверила 2 970 хозяйств. В результате было оформлено 257 актов нарушений на сумму 3 млн 506 тыс. рублей. Нарушители оплатили 207 актов на сумму 2 млн 997 тыс. рублей. Неоплаченными остались 50 актов на сумму 509 тыс. рублей.

Чиновники сообщили, что взялись и за устранение проблемы низкого давления в деревне Камыш: «На днях скважина отремонтирована, заполнена водой. Низкий напор может быть по вечерам, когда потребление в разы растет. Поэтому на следующей неделе планируется произвести ревизию и ремонт второй скважины».



В администрации муниципалитета сообщили о проблемах с водоснабжением по улице Дачной в деревне Куюки, где низкое давление воды в кранах. Фото: Максим Платонов

Весь пригород Казани без воды

Перебои с водой не только в районных поселках, но и в казанских. Как и прошлым летом, на проблемы с водоснабжением жалуются жители Кадышево, Северного, а также частного сектора Кировского района. Население здесь регулярно испытывает дефицит питьевой воды, вследствие чего вынуждено приобретать воду в магазинах. Иногда вода в кранах появляется лишь глубокой ночью.

В мэрии Казани уже поясняли, что речь идет не об отключениях. Следовательно, можно говорить лишь о снижении напора воды. Главной причиной перебоев стало стихийное строительство сетей, в том числе самими жителями, в период с 1970 по 2000 годы, указали городские власти. Работы проводились без соответствующей документации и расчетов. В летний период нагрузка на сеть возрастала. Во время обследований сотрудники МУП «Водоканал» также фиксируют эпизоды несанкционированного перекрытия запорной арматуры жителями. В связи с этим и возникают перебои с подачей воды.



Хотя в пригороде Казани и на приграничных территориях эта проблема стоит наиболее остро, есть жалобы на качество водоснабжения и в более отдаленных от столицы районах. На портал «Народный контроль» от татарстанцев приходят сообщения об отсутствии воды в поселке Державино Лаишевского района, СНТ «Строитель-5» и в садовом обществе «Дубравушка» Нижнекамского района:

«Вокруг сухостой. Случится возгорание — даже в баках воды у людей нет, чтобы предотвратить пожар»,



«Оплату за воду берут за весь огородный сезон. Сколько можно издеваться над пенсионерами!», — возмущаются дачники.

Жители Кульшарипово Альметьевского района сообщили, что вода в селе пропадает каждый год с наступлением лета: «Отсутствует централизованное водоснабжение в дневное время. Приходиться ждать ночи для пополнения запасов воды», — сетуют они.

