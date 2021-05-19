Минземимущество Татарстана выставило на торги недостроенное очистное сооружение в поселке «Пятидворье»

Фото: Илья Репин (архив)

Министерство земельных и имущественных отношений Татарстана объявило о продаже недостроенного сооружения водоснабжения в коттеджном поселке «Пятидворье» и земельного участка площадью 5 622 кв. м в поселке Пятидворка. Информация опубликована на сайте ведомства.

Торги пройдут 18 июня. Стоимость лота — более 19,6 млн рублей.

Очистные сооружения готовы на 95%. Земельный участок предназначен для жилищного строительства.

В начале мая ведомство объявило о продаже десяти автомобилей скорой медицинской помощи. Автомобили 2012 года выпуска отдают за 1,3 млн рублей.



Татьяна Леухина