Минземимущества Татарстана выставило на торги 10 автомобилей скорой помощи за 1,3 миллиона рублей

Минземимущества Татарстана объявило о продаже десяти автомобилей скорой медицинской помощи. Автомобили 2012 года выпуска отдают за 1,3 млн рублей. Торги пройдут 9 и 11 июня. Такая информация есть на сайте ведомства.



Многие авто повреждены. Среди отмеченных повреждений — смятые диски колес, измятый или потрескавшийся кузов, испорченная электропроводка, прогнившее днище, пробитые радиаторы охлаждения. В некоторых авто кузов, двигатель и руль, задний мост и КПП изношены на 100%. Часть автомобилей эксплуатации не подлежит и рекомендована к списанию.

Минземимущества РТ в декабре 2020-го выставляло на торги 7 автомобилей за 615 тысяч рублей. Все семь машин принадлежали челнинской станции скорой помощи. Микроавтобусы Ford произведены в 2009 и 2012 годах.

Маргарита Головатенко