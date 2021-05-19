Израиль не пойдет на перемирие с ХАМАС до 21 мая, выяснили СМИ

Израиль не будет соглашаться на перемирие с контролирующим сектор Газа палестинским движением ХАМАС до 21 мая. Об этом сообщает Channel 12.

Израильские политики и силовики схожи во мнении, что перемирия не будет до пятницы.

Палестинские радикальные группировки в секторе Газа и израильская армия начали взаимный обстрел с 10 мая. Они последовали за беспорядками у мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме, начавшимися из-за решения израильского суда об изъятии домов в квартале Шейх-Джаррах у живущих там арабских семей. Согласно последним данным Минздрава Палестины, число погибших превысило 250, из них 227 — в Газе, включая более 60 детей и более 30 женщин. С израильской стороны погибли не менее 12 человек.

С призывами к сторонам сесть за стол переговоров для урегулирования конфликтов выступали президент России Владимир Путин и генсек ООН Антониу Гутерриш.



«Реальное время» ранее разбиралось в причинах обострения палестино-израильского конфликта. Подробнее — в материале интернет-газеты.

