Генсек ООН призвал Израиль и Палестину сесть за стол переговоров

Выступая на внеочередном заседании Совета Безопасности по палестино-израильскому урегулированию, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что переговоры об урегулировании на Ближнем Востоке остаются единственным путем к установлению мира и безопасности.



«Единственный путь вперед — это возвращение к переговорам с целью создания двух государств, чтобы два государства жили бок о бок в мире и безопасности, взаимно признавая друг друга, при том что Иерусалим будет столицей обоих государств в соответствии с резолюциями ООН, международным правом и предыдущими соглашениями», — сказал Гутерриш.

Достичь устойчивого мира будет сложнее, если цикл насилия продолжится дальше, передает слова генерального секретаря ООН ТАСС.

На днях ударом израильских ракет было разрушено одиннадцатиэтажное здание в Газе, где располагались офисы ряда мировых СМИ, апартаменты и коммерческие компании.

Ранее известный политолог, специалист по Ближнему Востоку, доктор исторических наук Алексей Малашенко рассуждал, как скоро можно ожидать прекращения военных действий и кто может взять на себя роль миротворца в сложившейся ситуации.

Алексей Нечаев