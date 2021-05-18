Путин призвал прекратить насилие в палестино-израильском конфликте

Президент России Владимир Путин призвал прекратить огонь в палестино-израильском конфликте и найти пути его урегулирования.

Глава государства отметил, что вспышка конфронтации между палестинцами и израильтянами уже привела к большому числу жертв среди мирных жителей, среди которых есть дети.

«Считаем императивом прекращение насильственных действий с обеих сторон и активный поиск решения на основе соответствующей резолюции Совета Безопасности Организации Объединенных Наций и общепризнанных принципов международного права», — приводит слова Путина ТАСС.

Палестину и Израиль уже не в первый раз призывают сесть за стол переговоров. Ранее с этим призывом выступил генсек ООН Антониу Гутерриш. МИД России предложил провести переговоры лидеров Палестины и Израиля в Москве.

Ольга Плешкова