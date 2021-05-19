Сборная России победила в эстафете 4 х 200 м вольным стилем на ЧЕ-2021

Мужская сборная России по плаванию стала победителем в эстафете 4 х 200 метров вольным стилем на чемпионате Европы по водным видам спорта, проходящем в эти дни в Будапеште.

Россияне в составе, которого выступили Мартин Малютин, Александр Щеголев, Александр Красных и Михаил Вековищев заняли 1-е место с результатом в7 минут и 03,48 секунды.

Вторыми приплыли на финиш британцы (7.04,61), третьей стала команда Италии (7.06,05).

Напомним, ранее представитель татарстанской команды СК ВВС «Синтез» Красных стал серебряным призером в смешанной эстафете.