Пловец «Синтеза» Красных завоевал бронзовую медаль чемпионата Европы — 2021

Фото: СК ВВС «Синтез»

Татарстанский пловец, представляющий клуб водных видов спорта «Синтез», Александр Красных стал бронзовым призером чемпионата Европы — 2021 в Будапеште.

В составе сборной России спортсмен выступил в смешанной эстафете 4х200 м вольным стилем. Вместе с Александром Щеголевым, Анной Егоровой и Анастасией Кирпичниковой он финишировал на третьей строчке пьедестала.

Победу в эстафете одержали британцы, прошедшие дистанцию на 4,87 секунды быстрее россиян. На втором месте завершили выступление итальянцы, уступившие победителям около 1,5 секунды.

Напомним, ранее дважды серебряным призером чемпионата Европы — 2021 стал прыгун в воду Никита Шлейхер из «Синтеза».