Хартикайнен претендует на награду MVP регулярного чемпионата КХЛ

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) обнародовала имена претендентов на награду «Золотая клюшка» по итогам сезона-2020/21. Приз вручается самому ценному игроку (MVP) регулярного чемпионата.

Среди претендентов оказалось три хоккеиста — российские нападающие Дамир Жафяров («Торпедо») и Вадим Шипачев («Динамо» Мск) и финский форвард «Салавата Юлаева» Тему Хартикайнен.

Победитель номинации определится по итогам голосования среди тренеров команд, участвовавших в регулярном чемпионате КХЛ в прошедшем сезоне. Награда будет вручена на ежегодной церемонии закрытия сезона, которая состоится 8 июня.

В разные годы MVP чемпионата становились Александр Радулов и Сергей Мозякин (по 4 раза), Данис Зарипов, Никита Гусев и Дмитрий Яшкин.

Напомним, ранее сообщалось, что «Ак Барс» подписал контракт с защитником «Северстали».