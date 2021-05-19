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«Локомотив» опроверг слухи о продаже Магкеева в «Рубин»

16:50, 19.05.2021
«Локомотив» опроверг слухи о продаже Магкеева в «Рубин»
Фото: fclm.ru

Информация о возможном переходе защитника «Локомотива» Станислава Магкеева в «Рубин» не соответствует действительности. Об этом сообщил директор по коммуникациям московского клуба Александр Бедарев.

«Сегодня появилась информация, что «Рубин» хочет купить у «Локомотива» Магкеева. Магкеев не продается. Советую не оперировать слухами, а пользоваться информацией из официальных источников ФК «Локомотив», — заявил Бедарев.

Фото: fclm.ru

Сообщалось, что «Рубин» провел предварительные переговоры о переходе Магкеева в казанский клуб.

Напомним, ранее отец Хвичи Кварацхелии заявил об уходе своего сына из РПЛ. В межсезонье грузинский хавбек намерен уйти из «Рубина».

СпортФутбол
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