Отец Кварацхелии заявил, что Хвича летом точно покинет «Рубин»

Бадри Кварацхелия, отец полузащитника «Рубина» Хвичи Кварацхелии, в интервью грузинским СМИ заявил, что его сын точно покинет Россию нынешним летом.

«Могу на 100% подтвердить, что Хвича обязательно уйдет из «Рубина» летом. Я пока воздержусь говорить, в какую команду он перейдет. Мы ведем переговоры со многими командами. Сейчас сын отдохнет и сам взвешенно решит, где ему хочется играть. Я хочу уверить грузин, что мой сын не останется в России», — приводит слова Бадри сайт Sportall.ge.

Бадри Кварацхелия. Фото: ФК «Стандарт»

Контракт Кварацхелии с казанским «Рубином» рассчитан до 30 июня 2024. Ранее сообщалось, что на футболиста претендуют несколько ведущих команд чемпионата Италии и Германии. При этом в конце апреля в клубе сообщили об отсутствии предложений по грузинскому игроку, а также желании сохранить футболиста в команде на следующий сезон.



Сам Кварацхелия пропустил последние несколько матчей «Рубина» в Российской премьер-лиге (РПЛ) из-за травмы задней поверхности бедра. В завершившемся сезоне грузинский хавбек провел за казанскую команду 23 игры, в которых отметился 4 голами и 8 ассистами.

Напомним, по итогам сезона «Рубин» занял четвертое место в турнирной таблице РПЛ и завоевал право выступить в Лиге конференций.