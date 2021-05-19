Продление трассы М-12 до Екатеринбурга планируют финансировать за счет бюджетного гранта и госкомпаний

Фото: Максим Платонов (архив)

Часть затрат на продление автотрассы М-12 Москва — Казань до Екатеринбурга планируется выполнить за счет бюджетного гранта, средств ФНБ и госкомпаний. Заявка на финансирование уже подготовлена, сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

«Причем если Екатеринбург — у нас вся дорога 800 почти километров, из них 260 км надо построить новых», — обратил он внимание на совещании президента России по реализации отдельных положений послания Федеральному собранию.

По словам Хуснуллина, также рассматривается возможность за счет программы Росавтодора расширить существующие дороги от городов к трассе М-12 до четырех полос, пишет ТАСС.

Фото: Тимур Рахматуллин (архив)

Напомним, министр транспорта и дорожного хозяйства Татарстана Фарит Ханифов сообщил, что строители закончат сооружение татарстанского участка новой скоростной трассы М-12 Москва — Казань до 2023 года. На будущей дороге в РТ строители уже укладывают асфальт.

Трасса М-12, продленная до Екатеринбурга, потребует от Татарстана строительства 90-километрового обхода в районе Набережных Челнов и реконструкции 90 км дорожного полотна до границы с Башкирией. Подробнее — в материале «Реального времени».



Татьяна Демина