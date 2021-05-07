На трассе М-12 в Татарстане строители начали укладывать асфальт

На будущей трассе М-12 в Татарстане строители начали укладывать асфальт. Об этом стало известно в ходе совещаний по подготовке к строительству трассы М-12, которые прошли на 0–8 этапах работ от Москвы до Казани.

5 мая первые тонны асфальта уложили на технологической дороге на 8-м этапе М-12 в Татарстане. Эту дорогу подготовили для подъезда техники к месту строительства трассы, а также для того, чтобы местные жители могли проехать к населенному пункту Гребени.

В этот же день первые метры асфальта уложили на месте строительства трассы рядом с Москвой, на территории базы на 48-м километре будущей трассы.

Почти на всем протяжении трассы М-12 готовят территорию, переносят коммуникации, для которых не нужно разрешение Главгосэкспертизы. Возводятся строительные городки, общежития и столовые. Запускаются асфальтовые заводы, строятся технологические дороги для подвоза стройматериалов и техники к месту прохождения трассы, сообщает «Российская газета».

Ранее стало известно, что в Татарстане появится четырехкилометровый мост через Волгу на 8-м этапе М-12.



Ольга Плешкова