Министр транспорта Татарстана: строители справятся с проектом М-12 до 2023 года

Министр транспорта и дорожного хозяйства Татарстана Фарит Ханифов заявил, что строители закончат сооружение татарстанского участка новой скоростной трассы М-12 Москва — Казань до 2023 года. Об этом он заявил в программе «Интервью без галстука с Андреем Кузьминым».

Фото: youtube.com

По его словам, если не будут нарушены технологические операции, если все будет следовать графику производства и все будет правильно организовано, то строители справятся с задачей.

Напомним, что на будущей трассе М-12 в Татарстане строители начали укладывать асфальт.

Ольга Плешкова