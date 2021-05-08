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Министр транспорта Татарстана: строители справятся с проектом М-12 до 2023 года

08:30, 08.05.2021 2
Министр транспорта Татарстана: строители справятся с проектом М-12 до 2023 года
Фото: tsm.ru

Министр транспорта и дорожного хозяйства Татарстана Фарит Ханифов заявил, что строители закончат сооружение татарстанского участка новой скоростной трассы М-12 Москва — Казань до 2023 года. Об этом он заявил в программе «Интервью без галстука с Андреем Кузьминым».

Фото: youtube.com

По его словам, если не будут нарушены технологические операции, если все будет следовать графику производства и все будет правильно организовано, то строители справятся с задачей.

Напомним, что на будущей трассе М-12 в Татарстане строители начали укладывать асфальт.

Ольга Плешкова
ОбществоАвто Татарстан
комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 08 май
    Великолепная новость!
    Как идет строительство моста через Волгу?
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  • Анонимно 08 май

    про качество и технологии производства не забывайте
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