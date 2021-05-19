В Нижнекамске организованы мобильные прививочные пункты — график работы

В Нижнекамске работают мобильные прививочные пункты в подростковых клубах и на территории торговых центров, сообщили в пресс-службе города.

Сегодня получить прививку можно с 14.00 до 17.00 в торговом центре «Барс», который находится по адресу Менделеева, 33а.

фото: Максим Платонов

20 мая сделать прививку предлагается в Центре чтения и общения «Заман» с 9.00 до 12.00, в это же время в ОЦМ также можно пройти вакцинацию с 14.00 до 17.00 в ТЦ «Сезам» и библиотеке №4.

График на 21 мая:

подростковый клуб «Чайка» (9.00—12.00),

подростковый клуб «Чародейка» (9.00—12:00),

ОЦМ (14.00 — 17.00).

В среду и пятницу с 16.00 до 18.30 все желающие вакцинироваться могут подойти в ТЦ «Лента» и «Сити молл». При себе нужно иметь паспорт, полис и СНИЛС.

3 апреля глава Нижнекамского района Айдар Метшин привился вторым компонентом вакцины «Спутник V» от коронавируса.



Алексей Нечаев