В Татарстане уровень безработицы опустился до 1,11%

Фото: Максим Платонов (архив)

В Татарстане продолжает снижаться уровень регистрируемой безработицы. По состоянию на 19 мая он составляет 1,11% от численности рабочей силы.

На сегодняшний день в республике в органах службы занятости населения зарегистрировано 22 456 нетрудоустроенных, что на 961 человека меньше, чем неделю назад, сообщает пресс-служба Минтруда РТ.

Снижение числа безработных зафиксировано и во всех моногородах Татарстана. Так, в Набережных Челнах их количество за минувшие семь дней сократилось на 153 человека — до 1 864 нетрудоустроенных.

В Нижнекамске зарегистрировано 1 332 безработных гражданина, в Елабуге — 522, в Зеленодольске — 472, в Чистополе — 265, в Камских Полянах — 205, в Менделеевске — 68.

Фото: Максим Платонов (архив)

В органах службы занятости населения татарстанцам предлагают 49 042 вакансии, более 3 тысяч из которых представлены работодателями за последнюю неделю. Коэффициент напряженности на рынке труда в Татарстане на 19 мая условно составил 0,46 чел. на одну вакансию.

Напомним, что по состоянию на 12 мая в Татарстане насчитывалось 23 417 официально безработных граждан. Уровень регистрируемой безработицы составлял 1,16% от численности рабочей силы.

Татьяна Демина