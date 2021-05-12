В Татарстане уровень безработицы составляет 1,16 процента

Фото: Максим Платонов (архив)

В Татарстане по данным на 12 мая насчитывается 23 417 официально безработных граждан. Уровень регистрируемой безработицы в республике составил 1,16 % от численности рабочей силы.

В большинстве моногородов Татарстана фиксируется снижение числа нетрудоустроенных жителей. Так, в Нижнекамске зарегистрированы 1 453 официальных безработных, в Елабуге — 539, в Зеленодольске — 478, в Камских Полянах — 213, в Менделеевске — 70.

За последнюю неделю увеличилось количество нетрудоустроенных в Набережных Челнах и Чистополе.

Фото: Максим Платонов (архив)

В органах службы занятости населения Татарстана насчитывается 51 932 вакансии, 2 072 из которых представлены местными работодателями за прошедшую неделю. Коэффициент напряженности на рынке труда в республике на 12 мая условно составил 0,45 чел. на одну вакансию, сообщает пресс-служба Минтруда РТ.

В апреле министр труда, занятости и социальной защиты РТ Эльмира Зарипова рассказала, что в Татарстане работают более 2 млн человек, из них 1,9 млн заняты в экономике и трудятся официально. Подробнее о ситуации на рынке труда в республике — в материале «Реального времени».



Татьяна Демина