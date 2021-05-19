Самые «грязные» заводы «Русал» выделит в отдельную компанию

Активы с «более высоким углеродным следом» «Русал» выделит в отдельную компанию. Также «Русал» планирует сменить название на AL+. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

«AL+ сфокусируется на достижении целей в рамках объявленной программы Net Zero, далее продвигая продукцию с низким углеродным следом под брендом ALLOW, а новая компания сконцентрируется на долгосрочной программе модернизации мощностей», — отметил председатель совета директоров «Русала» Бернард Зонневельд.

фото: rusal.ru

В AL+ войдут:

Алюминиевые заводы — Красноярский, Саяногорский, Хакасский, Тайшетский, Богучанский, KUBAL;

Глиноземные заводы — Николаевский, Aughinish, EurAllumina, QAL, Friguia, WINDALCO;

Добывающие активы — Kindia, Dian Dian, BCGI;

Предприятия дивизиона «Даунстрим» (производство фольги, автомобильных дисков, порошков и проч.).

Частью новой компании станут:



Алюминиевые заводы — Братский, Иркутский, Новокузнецкий, Волгоградский, Кандалакшский;

Глиноземные активы — Ачинский, Богословский, Уральский, Пикалевский;

Добывающие активы — Северо-Уральский бокситовый рудник, «Боксит Тимана».

Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что если не принять соответствующих мер, то человечество столкнется «с катастрофическим повышением» уровня температуры на Земле. Она поднимется на три градуса.

Алексей Нечаев