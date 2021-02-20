В ООН предрекли катастрофическое повышение уровня температуры на Земле

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что если не предпринять соответствующие меры, то человечество столкнется «с катастрофическим повышением» уровня температуры на Земле. Она поднимется на три градуса.

«Тревожные знаки повсюду. Последние 6 лет с 2015 года были самыми жаркими за всю историю наблюдений. Уровень диоксида углерода достиг рекордных значений», — сообщил глава ООН.

Гутерриш обратил внимание, что по всему миру усилились пожары, наводнения и другие стихийные бедствия, пишет ТАСС. Генсек ООН также отметил, что возвращение США в Парижское соглашение по климату дает надежду на выполнение поставленных в нем задач.

Фото: realnoevremya.ru

Ранее Гутерреш призвал мировых лидеров объявить в странах чрезвычайное положение в сфере климата до достижения углеродной нейтральности. Концентрация диоксида углерода в мире достигла рекордного уровня. Температура на Земле на сегодняшний день на 1,2 градуса выше, чем до промышленной революции.



Татьяна Демина