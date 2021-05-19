ГИБДД Казани объявило мероприятие «Внимание — дети!» с 17 мая по 3 июня

Госавтоинспекция Казани объявила о проведении с 17 мая по 3 июня мероприятия «Внимание — дети!», которое будет проводиться для предупреждения детского дорожно-транспортного травматизма.



Только за 4 месяца текущего года на казанских дорогах зафиксировали 49 ДТП с участием детей до 16 лет. В них получил ранения 51 ребенок. Треть ДТП с детьми происходит летом. Так, в 2020 году в летний период произошло 50 ДТП, в которых получили травмы 52 ребенка.

На мероприятиях сотрудники Госавтоинспекции будут отслеживать нарушения перевозок детей, непредоставление водителей преимущества пешеходам. Будут проводиться мероприятия по популяризации световозвращающих элементов, родительские собрания с участием сотрудников Госавтоинспекции по вопросам безопасного поведения детей на дорогах, а также конкурсы. Еще ГИБДД будет проводить акции, направленные на предупреждение нарушений ПДД несовершеннолетними: в них информацию будут направлять в образовательные учреждения.

Фото: realnoevremya.ru

14 мая Госавтоинспекция Казани проводила рейд по автобусам и легковым такси.

Маргарита Головатенко