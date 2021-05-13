В Казани пройдет рейд по автобусам и легковым такси

Завтра, 14 мая, Госавтоинспекция Казани проведет рейд по автобусам и легковым такси. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Проверки пройдут с 14.00 до 17.00. Под пристальным вниманием инспекторов окажутся водители, которые управляют автобусами и легковыми такси без соответствующих документов и с техническими неисправностями.

Также ГИБДД проверит наличие соответствующих документов: водительского удостоверения, путевого листа, полиса ОСАГО, обратит внимание на уклонение от уплаты административных штрафов за нарушение ПДД в установленные законом сроки.