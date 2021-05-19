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В Татарстане прокуратура потребовала от властей реагировать на заявки в «Народном контроле»

12:28, 19.05.2021 1
В Татарстане прокуратура потребовала от властей реагировать на заявки в «Народном контроле»
Фото: digital.tatarstan.ru

В Менделеевском районе Татарстана прокуратура потребовала от местных властей своевременного рассмотрения заявок граждан в ГИС «Народный контроль». Об этом рассказал старший помощник прокурора Татарстана по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.

Надзорное ведомство мониторит сервис «Народный контроль» на предмет своевременности и полноты разрешения местными властями обращений граждан. Установлено, что основная часть поступающих заявок до сих пор не исполнены, несмотря на длительный срок. Так, на 11 мая 17 заявок, которые поступили в период 2018—2020 годов, имеют статус «Запланировано».

В адрес руководителя исполкома Менделеевского района внесено представление об устранении нарушений. Акт прокурорского реагирования находится на рассмотрении.

Ранее федеральные эксперты обсудили, как строить общение власти с людьми и «онлайн-государство» в Казани.

Ольга Плешкова
Общество Татарстан
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 20 май
    То же самое по Пестречинскому району. Подал заявку о Борщевике. Запланировали выезд на место. Но он уже начал расти. Когда вырастет будет поздно.
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