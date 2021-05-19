В Татарстане прокуратура потребовала от властей реагировать на заявки в «Народном контроле»

В Менделеевском районе Татарстана прокуратура потребовала от местных властей своевременного рассмотрения заявок граждан в ГИС «Народный контроль». Об этом рассказал старший помощник прокурора Татарстана по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.

Надзорное ведомство мониторит сервис «Народный контроль» на предмет своевременности и полноты разрешения местными властями обращений граждан. Установлено, что основная часть поступающих заявок до сих пор не исполнены, несмотря на длительный срок. Так, на 11 мая 17 заявок, которые поступили в период 2018—2020 годов, имеют статус «Запланировано».



В адрес руководителя исполкома Менделеевского района внесено представление об устранении нарушений. Акт прокурорского реагирования находится на рассмотрении.

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Ольга Плешкова